Палестина требует международной защиты в ООН от "неспровоцированной" израильской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В понедельник Палестина призвала международное сообщество обеспечить защиту после недавних израильских атак на сектор Газа, в результате которых погибли 46 палестинцев. Об этом УНН пишет ссылаясь на Twitter Палестинской автономии.
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Представитель Палестины заявил Совету Безопасности ООН, что это была "неспровоцированная и неоправданная" агрессия.
"Настоящая причина едва завуалирована: будущие выборы в Израиле и отчаянное желание апеллировать и усмирить экстремистов, - сказал Рияд Мансур. - Нам нужна защита. Наши граждане имеют право на защиту. Наши дети заслуживают защиты".
"Знаете, как это быть бессильным? Быть не в состоянии защитить своего ребенка?... Пережить одну войну и ждать следующего нападения?", — добавил он.
Обращение прозвучало после того, как при посредничестве Египта было заключено соглашение о прекращении огня, направленное на прекращение трехдневных авиаударов Израиля по Газе и ответных ракетных обстрелов.
ООН приветствовала перемирие, но предупредила, что оно "хрупкое".
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль защищается от того, что он назвал "террористическими атаками и умышленными" ракетными обстрелами.
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала обе стороны полностью соблюдать режим прекращения огня и заявила, что США серьезно работают над предотвращением дальнейшего насилия.
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В ходе эскалации 46 палестинцев было убито, в том числе 15 детей, и 360 получили ранения. По данным ООН, сотни домов были повреждены или разрушены, а 70 израильтян получили ранения в результате ракетных обстрелов палестинцев.