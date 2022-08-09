Палестина вимагає міжнародного захисту в ООН від "неспровокованої" ізраїльської агресії

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 42291 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 88809 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 142644 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 142752 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 150653 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 135977 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 109579 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105381 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 284544 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153293 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 92312 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 61503 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 134737 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 52767 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 31539 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 134734 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 284591 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 549783 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 495408 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 697529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 20023 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 61503 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 92312 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 136806 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 150816 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Палестина вимагає міжнародного захисту в ООН від "неспровокованої" ізраїльської агресії

Палестина вимагає міжнародного захисту в ООН від "неспровокованої" ізраїльської агресії

Київ • УНН

 • 317512 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У понеділок Палестина закликала міжнародне співтовариство забезпечити захист після нещодавніх ізраїльських атак на сектор Газа, внаслідок яких загинули 46 палестинців. Про це УНН пише посилаючись на Twitter Палестинської автономії.

Деталі

Представник Палестини заявив Раді Безпеки ООН, що це була "неспровокована та невиправдана" агресія.

"Справжня причина ледве завуальована: майбутні вибори в Ізраїлі та відчайдушне бажання апелювати та утихомирити екстремістів, - сказав Ріяд Мансур. - Нам потрібний захист. Наші громадяни мають право на захист. Наші діти заслуговують на захист".

"Знаєте, як це бути безсилим? Бути не в змозі захистити свою дитину?... Пережити одну війну і чекати на наступний напад?", — додав він.

Звернення прозвучало після того, як за посередництва Єгипту було укладено угоду про припинення вогню, спрямовану на припинення триденних авіаударів Ізраїлю по Газі та ракетних обстрілів у відповідь.

ООН вітала перемир'я, але попередила, що воно "крихке".

Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив, що Ізраїль захищається від того, що він назвав "терористичними атаками та навмисними" ракетними обстрілами.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала обидві сторони повністю дотримуватися режиму припинення вогню і заявила, що США серйозно працюють над запобіганням подальшому насильству.

Додамо

У ході ескалації 46 палестинців було вбито, у тому числі 15 дітей, і 360 отримали поранення. За даними ООН, сотні будинків було пошкоджено або зруйновано, а 70 ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу палестинців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45