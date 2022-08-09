Палестина вимагає міжнародного захисту в ООН від "неспровокованої" ізраїльської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У понеділок Палестина закликала міжнародне співтовариство забезпечити захист після нещодавніх ізраїльських атак на сектор Газа, внаслідок яких загинули 46 палестинців. Про це УНН пише посилаючись на Twitter Палестинської автономії.
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Представник Палестини заявив Раді Безпеки ООН, що це була "неспровокована та невиправдана" агресія.
"Справжня причина ледве завуальована: майбутні вибори в Ізраїлі та відчайдушне бажання апелювати та утихомирити екстремістів, - сказав Ріяд Мансур. - Нам потрібний захист. Наші громадяни мають право на захист. Наші діти заслуговують на захист".
"Знаєте, як це бути безсилим? Бути не в змозі захистити свою дитину?... Пережити одну війну і чекати на наступний напад?", — додав він.
Звернення прозвучало після того, як за посередництва Єгипту було укладено угоду про припинення вогню, спрямовану на припинення триденних авіаударів Ізраїлю по Газі та ракетних обстрілів у відповідь.
ООН вітала перемир'я, але попередила, що воно "крихке".
Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив, що Ізраїль захищається від того, що він назвав "терористичними атаками та навмисними" ракетними обстрілами.
Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала обидві сторони повністю дотримуватися режиму припинення вогню і заявила, що США серйозно працюють над запобіганням подальшому насильству.
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У ході ескалації 46 палестинців було вбито, у тому числі 15 дітей, і 360 отримали поранення. За даними ООН, сотні будинків було пошкоджено або зруйновано, а 70 ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу палестинців.