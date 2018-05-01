Горящий небоскреб рухнул в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Сан-Паоло обвалилось горящее здание с людьми внутри, передает УНН со ссылкой на SBS News.
По информации СМИ, пожар начался около 1.30 по местному времени.
Впоследствии, когда пожарные прибыли на место происшествия и начали тушить огонь, здание рухнуло.
СМИ информирует, что в здании были люди, пожарные видели человека на крыше небоскреба.
Данных о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.
Напомним, в здании Trump Tower произошел пожар, есть погибший.