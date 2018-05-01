Горящий небоскреб рухнул в Бразилии

По информации СМИ, пожар начался около 1.30 по местному времени.

Впоследствии, когда пожарные прибыли на место происшествия и начали тушить огонь, здание рухнуло.

СМИ информирует, что в здании были люди, пожарные видели человека на крыше небоскреба.

Данных о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

Напомним, в здании Trump Tower произошел пожар, есть погибший.