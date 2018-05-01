Палаючий хмарочос обвалився у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Сан-Паоло обвалилась палаюча будівля з людьми всередині, передає УНН із посиланням на SBS News.
За інформацією ЗМІ, пожежа почалася близько 1.30 за місцевим часом.
Згодом, коли пожежники прибули на місце події і почали гасити вогонь, будівля завалилася.
ЗМІ інформує, що у будівлі були люди, пожежні бачили одного чоловіка на даху хмарочоса.
Даних про потерпілих і загиблих на цей момент не надходило.
Нагадаємо, у будівлі Trump Tower сталася пожежа, є загиблий.