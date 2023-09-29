Палата представителей приняла законопроект по финансированию Пентагона после отделения помощи Украине

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла ежегодный законопроект о расходах на оборону поздно вечером в четверг после того, как они исключили помощь Украине на 300 миллионов долларов из закона, одобренную отдельным голосованием, пишет УНН со ссылкой на Politico.