Палата представителей приняла законопроект по финансированию Пентагона после отделения помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла ежегодный законопроект о расходах на оборону поздно вечером в четверг после того, как они исключили помощь Украине на 300 миллионов долларов из закона, одобренную отдельным голосованием, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
В частности, был принят законопроект об обороне на 826 миллиардов долларов.
Спикер Кевин Маккарти, которому на прошлой неделе дважды не удалось выдвинуть законопроект на рассмотрение, как указано, в конце концов набрал достаточное количество голосов республиканцев, чтобы принять законопроект, после того как Палата представителей отделила 300 миллионов долларов на вооружение Украины.
"Отдельный законопроект, разработанный для выделения этих средств Киеву, был принят в четверг в результате двухпартийного голосования с подавляющим большинством голосов 311–117", - пишет издание.
Как сообщается, ранее в тот же день республиканцы выиграли закрытое процедурное голосование за отделение украинских денег от законопроекта Пентагона.
Хотя этот поворот в конечном итоге помог принять оба законопроекта, он также вызвал обвинения со стороны демократов, которые предупредили, что кремль может представить этот шаг как отказ Конгресса от Украины, отмечает издание.
«Россияне хороши в пропаганде, - сказал глава комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Адам Смит. - Это будет разыграно как отказ Америки от своих обязательств перед Украиной».
Республиканцы преуменьшили значение маневра по созданию отдельного законопроекта для Украины.
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