Сенат США підтримав законопроект для запобігання "шатдауну". Він передбачає 6 млрд дол. для України

Деталі

Сенат США проголосував 77 голосами з 19 проти за просування законодавчого механізму, який вони будуть використовувати для ухвалення резолюції про фінансування уряду до 17 листопада.

Голосування ставить Сенат на шлях ухвалення резолюції (CR) пізніше цього тижня, який він потім може відправити до Палати представників, щоб уникнути «шатдауну» 1 жовтня.

Палата представників США, як повідомляється, застрягла у питанні про те, як рухатися далі із фінансуванням уряду на тлі розбіжностей між більшістю республіканців.

Законодавство Сенату передбачатиме фінансування федерального уряду до 17 листопада, за тиждень до Дня подяки, і надасть приблизно 6,15 мільярда доларів на фінансування для України та 5,99 мільярда доларів на допомогу при стихійних лихах.

Законодавство також тимчасово продовжить повноваження Федерального управління цивільної авіації США.

«Лідери Сенату тримали деталі закону у секреті незадовго до голосування у вівторок, оскільки законодавці за лаштунками боролися за додавання грошей для України», - пише видання.

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Голосування показує, що лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл значною мірою перебувають на одній хвилі, зазначає видання.

Шумер у вівторок вдень назвав законопроект «мостом», що дозволяє дати переговорникам більше часу для вироблення довгострокової угоди щодо фінансування уряду.

Він визнав, що в угоді «не буде всього, чого хочуть обидві сторони», але заявив, що вона «допоможе нам досягти нашої безпосередньої та необхідної мети – уникнути припинення роботи уряду».

«Рівні фінансування залишаються на тому ж рівні, що й раніше. На оборону України та з боку Держдепартаменту Україні виділено 6,1 мільярда доларів. На допомогу при стихійних лих виділено 6 мільярдів доларів», - заявив Шумер.

«Це не буде остаточна пропозиція за весь рік», - додав він.

Макконнелл закликав своїх колег-республіканців вжити заходів щодо фінансування, щоб уникнути «шатдауну».

Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті у вівторок висловив думку про можливість зустрічі з президентом США Джо Байденом для вироблення компромісу та припустив, що додавання формулювань про посилення безпеки кордонів може стати ключем до угоди.

«Президент міг би зберегти уряд відкритим, зробивши щось на кордоні», - сказав він журналістам.

Він сказав, що зустріч із Байденом буде «дуже важливою» для збереження фінансування уряду.

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