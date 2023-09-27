Сенат США поддержал законопроект для предотвращения "шатдауна". Он предусматривает 6 млрд долл. для Украины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сенат США во вторник проголосовал для продвижения вопроса краткосрочного финансирования, чтобы избежать прекращения работы правительства в конце недели, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Сенат США проголосовал 77 голосами с 19 против за продвижение законодательного механизма, который они будут использовать для принятия резолюции о финансировании правительства до 17 ноября.

Голосование ставит Сенат на путь принятия резолюции (CR) позже на этой неделе, которую он затем может отправить в Палату представителей, чтобы избежать «шатдауна» 1 октября.

Палата представителей США, как сообщается, застряла в вопросе о том, как двигаться дальше с финансированием правительства на фоне разногласий между большинством республиканцев.

Законодательство Сената будет предусматривать финансирование федерального правительства до 17 ноября, за неделю до Дня благодарения, и предоставит примерно 6,15 миллиарда долларов на финансирование для Украины и 5,99 миллиарда долларов на помощь при стихийных бедствиях.

Законодательство также временно продлит полномочия Федерального управления гражданской авиации США.

«Лидеры Сената держали детали закона в секрете незадолго до голосования во вторник, поскольку законодатели за кулисами боролись за добавление денег для Украины», - пишет издание.

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Голосование показывает, что лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл в значительной степени находятся на одной волне, отмечает издание.

Шумер во вторник днем назвал законопроект «мостом», позволяющим дать переговорщикам больше времени для выработки долгосрочного соглашения по финансированию правительства.

Он признал, что в соглашении «не будет всего, чего хотят обе стороны», но заявил, что оно «поможет нам достичь нашей непосредственной и необходимой цели – избежать приостановки работы правительства».

«Уровни финансирования остаются на том же уровне, что и раньше. На оборону Украины и со стороны Госдепартамента Украине выделено 6,1 миллиарда долларов. На помощь при стихийных бедствиях выделено 6 миллиардов долларов», - заявил Шумер.

«Это не будет окончательное предложение за весь год», - добавил он.

Макконнелл призвал своих коллег-республиканцев принять меры по финансированию, чтобы избежать «шатдауна».

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти во вторник высказал мнение о возможности встречи с президентом США Джо Байденом для выработки компромисса и предположил, что добавление формулировок об усилении безопасности границ может стать ключом к соглашению.

«Президент мог бы сохранить правительство открытым, сделав что-то на границе», - сказал он журналистам.

Он сказал, что встреча с Байденом будет «очень важной» для сохранения финансирования правительства.

Напомним

США назначили контролера помощи, поступающей в Украину.

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