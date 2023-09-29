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Палата представників ухвалила законопроект щодо фінансування Пентагону після відділення допомоги Україні

Палата представників ухвалила законопроект щодо фінансування Пентагону після відділення допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Палата представників Конгресу США ухвалила щорічний законопроект про витрати на оборону пізно ввечері у четвер після того, як вони виключили допомогу Україні на 300 мільйонів доларів із закону, схвалену окремим голосуванням, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Зокрема, було ухвалено законопроект про оборону на 826 мільярдів доларів.

Спікер Кевін Маккарті, якому минулого тижня двічі не вдалося висунути законопроект на розгляд, як вказано, нарешті набрав достатню кількість голосів республіканців, щоб ухвалити законопроект після того, як Палата представників відділила 300 мільйонів доларів на озброєння України.

"Окремий законопроект, розроблений для виділення цих коштів Києву, був ухвалений у четвер у результаті двопартійного голосування з переважною більшістю голосів 311-117", - пише видання.

Як повідомляється, раніше того ж дня республіканці виграли закрите процедурне голосування за відокремлення українських грошей від законопроекту Пентагону.

Хоча цей поворот зрештою допоміг ухвалити обидва законопроекти, він також викликав звинувачення з боку демократів, які попередили, що кремль може подати цей крок як відмову Конгресу від України, зауважує видання.

"Росіяни гарні у пропаганді, - сказав голова комітету Палати представників з питань збройних сил Адам Сміт. - Це буде розіграно як відмову Америки від своїх зобов’язань перед Україною".

Республіканці применшили значення маневру щодо створення окремого законопроекту для України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат США підтримав законопроект для запобігання "шатдауну". Він передбачає 6 млрд дол. для України

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