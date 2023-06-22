Палата представителей США обратилась к Байдену с призывом сотрудничества с союзниками по НАТО для механизма обретения членства Украины в Альянсе

Детали

В письме также акцентируется внимание на необходимости со стороны НАТО предоставить Украине перспективу "ближайшего пути" к членству, с целью заложить основу для восстановления, расширения и укрепления мира в регионе. В то же время подчеркивается "ценность, которую Украина принесет в НАТО как пример устойчивой демократии и основной военной силы, противостоящей России на поле боя".

Авторами письма являются республиканцы и демократы - Председатель Хельсинкской комиссии США Дж.Уилсон, Сопредседатель С.Коэн, члены Комиссии - сенатор Р.Блюменталь, Ш.Уайтхауз, конгрессмены М.Ловлер и Р.Хадсон.

В соавторах - сенатор Л.Грэм, конгрессмены Л.Доггет, М.Квигли, М.Каптур, Б.Фицпатрик, Т.Кейн и Ш.Джексон-Ли.

К этому глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал этот призыв.

"Важно понять, что уберечь Европу от большой войны возможно, если Украина станет членом НАТО. Без этого враг будет пытаться оккупировать наше государство, чтобы воспользоваться ресурсом для дальнейшей агрессии против стран НАТО", - написал Ермак.

Он также добавил, что:" Гарантии безопасности для Украины и членство в Альянсе - это важная составляющая сохранения безопасности Европы".

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