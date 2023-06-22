Палата представителей США обратилась к Байдену с призывом сотрудничества с союзниками по НАТО для механизма обретения членства Украины в Альянсе

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 29629 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 64345 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 69037 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 182880 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 99181 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 102151 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 299855 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80341 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131245 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169683 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
57%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 224824 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 120928 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 75909 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 56062 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 20626 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 182869 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 225728 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 299849 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 311196 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 360774 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 21261 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 56694 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 76528 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 121528 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 68948 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Палата представителей США обратилась к Байдену с призывом сотрудничества с союзниками по НАТО для механизма обретения членства Украины в Альянсе

Киев • УНН

 • 764654 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Двухпартийная группа членов Палаты представителей и Сената США направила Президенту США Джо Байдену письмо с призывом сотрудничать с союзниками США по НАТО для обеспечения получения Украиной на Саммите Альянса в Вильнюсе конкретного и достижимого механизма приобретения членства в НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Палата представителей США обратилась к Байдену с призывом сотрудничества с союзниками по НАТО для механизма обретения членства Украины в Альянсе

Детали

В письме также акцентируется внимание на необходимости со стороны НАТО предоставить Украине перспективу "ближайшего пути" к членству, с целью заложить основу для восстановления, расширения и укрепления мира в регионе. В то же время подчеркивается "ценность, которую Украина принесет в НАТО как пример устойчивой демократии и основной военной силы, противостоящей России на поле боя".

Авторами письма являются республиканцы и демократы - Председатель Хельсинкской комиссии США Дж.Уилсон, Сопредседатель С.Коэн, члены Комиссии - сенатор Р.Блюменталь, Ш.Уайтхауз, конгрессмены М.Ловлер и Р.Хадсон.

В соавторах - сенатор Л.Грэм, конгрессмены Л.Доггет, М.Квигли, М.Каптур, Б.Фицпатрик, Т.Кейн и Ш.Джексон-Ли.

К этому глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал этот призыв.

"Важно понять, что уберечь Европу от большой войны возможно, если Украина станет членом НАТО. Без этого враг будет пытаться оккупировать наше государство, чтобы воспользоваться ресурсом для дальнейшей агрессии против стран НАТО", - написал Ермак.

Он также добавил, что:" Гарантии безопасности для Украины и членство в Альянсе - это важная составляющая сохранения безопасности Европы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден заявил, что Украина должна выполнить все условия для членства в НАТО

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33