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Байден заявив, що Україна має виконати всі умови для членства в НАТО

Київ • УНН

 • 4897630 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Україна має виконати всі умови для вступу у НАТО, повідомляє CNN, пише УНН.

Байден заявив, що Україна має виконати всі умови для членства в НАТО

Деталі 

Коли президента США Джо Байдена запитали, чи зніме він бар’єри для вступу України до НАТО, він категорично відповів «ні».

"... вони [члени НАТО - ред.] мають відповідати однаковим стандартам. Тому я не збираюся робити шлях легшим», — сказав він журналістам у суботу перед від’їздом до Філадельфії на свою першу офіційну президентську кампанію. 

«Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема, чи безпечна їхня система? Це некорумповано? Чи відповідає усім стандартам, яким відповідає кожна інша країна НАТО?", - сказав він.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден підтримує план Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга оголосити, що Україні не потрібно буде виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в альянс.

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