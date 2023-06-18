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Байден заявил, что Украина должна выполнить все условия для членства в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна выполнить все условия для вступления в НАТО, сообщает CNN, пишет УНН.

Байден заявил, что Украина должна выполнить все условия для членства в НАТО

Детали 

Когда президента США Джо Байдена спросили, снимет ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он категорически ответил «нет».

"... они [члены НАТО - ред.] должны соответствовать одинаковым стандартам. Поэтому я не собираюсь делать путь легче», — сказал он журналистам в субботу перед от’ездой в Филадельфию на свою первую официальную президентскую кампанию. 

«Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к военной координации, но есть целая проблема, безопасна ли их система? Это некоррумпировано? Соответствует ли всем стандартам, которым соответствует каждая другая страна НАТО?", - сказал он.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддерживает план Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в альянс.

Украинские Национальные Новости

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