Палата представників США звернулась до Байдена із закликом співпраці з союзниками по НАТО для механізму набуття членства України в Альянсі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Двопартійна група членів Палати представників і Сенату США направила Президенту США Джо Байдену лист з закликом співпрацювати з союзниками США по НАТО для забезпечення отримання Україною на Саміті Альянсу у Вільнюсі конкретного та досяжного механізму набуття членства в НАТО. Про це пише УНН з посиланням на відповідний документ.
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У листі також акцентується увага на необхідності з боку НАТО надати Україні перспективу "найближчого шляху" до членства, з метою покладання основи для відновлення, розширення та зміцнення миру у регіоні. Водночас підкреслюється "цінність, яку Україна принесе в НАТО як приклад стійкої демократії та основної військової сили, яка протистоїть Росії на полі бою".
Авторами листа є республіканці та демократи - Голова Гельсінської комісії США Дж.Вілсон, Співголова С.Коен, члени Комісії - сенатор Р.Блюменталь, Ш.Вайтхауз, конгресмени М.Ловлер і Р.Хадсон.
У співавторах - сенатор Л.Грем, конгресмени Л.Доггет, М.Квіглі, М.Каптур, Б.Фіцпатрік, Т.Кейн і Ш. Джексон - Лі.
До цього глава Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував цей заклик.
"Важливо зрозуміти, що вберегти Європу від великої війни можливо, якщо Україна стане членом НАТО. Без цього ворог намагатиметься окупувати нашу державу, щоб скористатися ресурсом для подальшої агресії проти країн НАТО", - написав Єрмак.
Він також додав, що:" Гарантії безпеки для України та членство в Альянсі - це важлива складова збереження безпеки Європи".
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