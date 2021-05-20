Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков 6 января
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию беспорядков, состоявшихся 6 января у Капитолия. Голосование транслировалось на сайте нижней палаты, передает УНН.
Детали
В поддержку документа высказались 252 законодателя, против — 175. Законопроект теперь отправится на рассмотрение в верхнюю палату (Сенат).
Что предшествовало
В феврале спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила о необходимости создать независимую комиссию для “выяснения правды о событиях” 6 января. Президент США Джо Байден это предложение поддержал. Глава государства должен будет принять решение законодателей о формировании независимой комиссии, если оно будет принято.
Штурм Конгресса США
6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который был в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов минувших 3 ноября выборы главы государства, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.