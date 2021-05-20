Палата представників США схвалила створення комісії з розслідування заворушень 6 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Палата представників Конгресу США підтримала ініціативу про створення незалежної двопартійної комісії з розслідування заворушень, що відбулися 6 січня біля Капітолію. Голосування транслювалося на сайті нижньої палати, передає УНН.
Деталі
На підтримку документа висловилися 252 законодавця, проти — 175. Законопроект тепер попрямує на розгляд у верхню палату (Сенат).
Що передувало
У лютому спікер Палати представників Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила про необхідність створити незалежну комісію для “з’ясування правди про події” 6 січня. Президент США Джо Байден цю пропозицію підтримав. Глава держави повинен буде затвердити рішення законодавців про формування незалежної комісії, якщо воно буде прийнято.
Штурм Конгресу США
6 січня прихильники республіканця Дональда Трампа, що був у той час президентом країни, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків минулих 3 листопада виборів глави держави, перемогу на яких здобув демократ Байден. В ході заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила маніфестантки. Крім того, були зафіксовані не пов’язані між собою випадки смерті ще трьох осіб. Після зіткнень також помер співробітник поліції Капітолію.