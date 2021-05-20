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Палата представників США схвалила створення комісії з розслідування заворушень 6 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Палата представників Конгресу США підтримала ініціативу про створення незалежної двопартійної комісії з розслідування заворушень, що відбулися 6 січня біля Капітолію. Голосування транслювалося на сайті нижньої палати, передає УНН.

Палата представників США схвалила створення комісії з розслідування заворушень 6 січня

Деталі

На підтримку документа висловилися 252 законодавця, проти — 175. Законопроект тепер попрямує на розгляд у верхню палату (Сенат).

Що передувало

У лютому спікер Палати представників Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила про необхідність створити незалежну комісію для “з’ясування правди про події” 6 січня. Президент США Джо Байден цю пропозицію підтримав. Глава держави повинен буде затвердити рішення законодавців про формування незалежної комісії, якщо воно буде прийнято.

Штурм Конгресу США

6 січня прихильники республіканця Дональда Трампа, що був у той час президентом країни, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків минулих 3 листопада виборів глави держави, перемогу на яких здобув демократ Байден. В ході заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила маніфестантки. Крім того, були зафіксовані не пов’язані між собою випадки смерті ще трьох осіб. Після зіткнень також помер співробітник поліції Капітолію.

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