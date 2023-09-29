Палата представителей США проголосовала за дополнительные 300 миллионов долларов для Украины

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США после споров и вынесения на отдельное голосование дополнительных 300 млн долларов для Украины наконец одобрила эту статью бюджета. Дополнительные ассигнования на помощь и контроль в сфере безопасности поддержали 311 голосов. Против голосовали 117 законодателей, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.