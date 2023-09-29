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Палата представників США проголосувала за додаткові 300 мільйонів доларів для України

Палата представників США проголосувала за додаткові 300 мільйонів доларів для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Палата представників Конгресу США після суперечок та винесення на окреме голосування додаткових 300 млн доларів для Україні врешті схвалила цю статтю бюджету. Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 голосів. Проти голосували 117 законодавців, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Деталі

За даними видання, ці кошти для військової допомоги були схвалені двопартійним голосуванням, але більша частина республіканців у Палаті представників проголосували "проти" надання їх Україні. Агенція Associated Press називає цю ситуацію “ознакою того, що поглиблюється опір виділенню допомоги Україні” серед республіканців.

Додамо

В середу у результаті тривалого обговорення у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення додаткової військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів на окреме голосування.

Раніше ця стаття витрат - Ukraine Security Assistance Initiative - на тренування українських військовиків та придбання зброї - мала бути частиною законопроєкту про асигнування для Пентагону.

Виділення цих коштів має ще погодити Сенат США.

ЗМІ наголошує, що тимчасову бюджетну резолюцію потрібно ухвалити до кінця фінансового року, тобто до 30 вересня. Вона забезпечить бюджетне покриття і безперебійну роботу уряду на 45 днів, тобто до 17 листопада.

Тим часом у Конгресі триватимуть ще й довгострокові переговори із затвердження річного бюджету США.

Якщо тимчасовий документ ухвалять, він також забезпечить сталу підтримку України та допомогу постраждалим внаслідок катастрофи у США, допоки не буде ухвалений бюджет на настуний рік, відзначає Голос Америки.

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