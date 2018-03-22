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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3807 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Палата представителей Конгресса США одобрила 620 млн долларов помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила 620 млн долларов помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 9770 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. Этим документом предусматривается помощь Украине на сумму 620,7 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу посольства Украины в США.

Перед вступлением в силу этот закон должны одобрить Сенат и верхняя палата Конгресса США. Теперь этот документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Согласно Консолидированным законом об ассигнованиях, Пентагона выделяется 200 миллионов долларов для военно-технической помощи Украине, что на 50 миллионов больше суммы в 2017 году.

Средства будут направляться, в частности, подготовку военных, предоставления военной техники и снаряжения, летальной оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение.

По линии Госдепартамента помощь Украине определена суммой в 420,7 миллинов долларов, что на 10 млн больше предыдущего года.

Как сообщал УНН, стало известно, что Соединенные Штаты планируют выделить на военную помощь Украине 200 млн долларов.

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