Палата представників Конгресу США схвалила 620 млн доларів допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік. Цим документом передбачається допомога Україні на суму 620,7 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку посольства України в США.
Перед набуттям чинності цей закон мають схвалити Сенат та верхня палата Конгресу США. Тепер цей документ має підписати президент Дональд Трамп.
Згідно з Консолідованим законом про асигнування, Пентагону виділяється 200 мільйонів доларів для військово-технічної допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше за суму в 2017 році.
Кошти спрямовуватимуть, зокрема, на підготовку військових, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення.
По лінії Держдепартаменту допомога Україні визначена сумою в 420,7 мільйонів доларів, що на 10 млн більше за попередній рік.
Як повідомляв УНН, стало відомо, що Сполучені Штати планують виділити на військову допомогу Україні 200 млн доларів.