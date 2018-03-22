Палата представників Конгресу США схвалила 620 млн доларів допомоги Україні

КИЇВ. 23 березня. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік. Цим документом передбачається допомога Україні на суму 620,7 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку посольства України в США.