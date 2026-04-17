Палата представителей США поддержала военные полномочия Трампа против Ирана - Reuters

Палата представителей США поддержала военную кампанию президента Дональда Трампа против Ирана. Последняя попытка ограничить полномочия Трампа по войне на Ближнем Востоке потерпела неудачу, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Резолюция о полномочиях Трампа на ведение войны была отклонена со счетом 214 против 213. Сейчас в Палате представителей США большинство составляют республиканцы. Это произошло уже на следующий день после того, как аналогичный законопроект был заблокирован в Сенате.

Это уже второй раз с начала конфликта Палата представителей отклонила законопроект, направленный на ограничение полномочий Трампа по ведению войны. Неудачная попытка Сената принять резолюцию в среду стала четвертой по счету в этой палате - говорится в сообщении Reuters.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить соглашение о прекращении огня, пока "не стало слишком поздно".

В то же время более 40 союзников США занимаются разработкой плана "Б" по Ормузскому проливу на случай обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.