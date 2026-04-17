Палата представителей США поддержала военные полномочия Трампа против Ирана - Reuters

16 апреля, 17:37
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
16 апреля, 13:38
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
16 апреля, 09:32
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
15 апреля, 15:53
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
15 апреля, 12:27
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
15 апреля, 10:54
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Стармера призывают к отставке из-за скандала с назначением посла в США
Украинская Fire Point отказалась от производства в Нидерландах из-за бюрократии
Цены на нефть упали ниже 100 долларов из-за ожиданий сделки США и Ирана
США продлили запрет на швартовку российских судов в своих портах
Атмосферный фронт несет дожди - прогноз погоды на сегодня
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесах
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту
Мир отмечает День Чарли Чаплина - почему 16 апреля вспоминают легенду кино
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернет
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнезде
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"
Палата представителей США поддержала военные полномочия Трампа против Ирана - Reuters

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

Республиканцы в Палате представителей отклонили резолюцию об ограничении полномочий президента США. Это уже вторая неудачная попытка конгрессменов за неделю.

Палата представителей США поддержала военную кампанию президента Дональда Трампа против Ирана. Последняя попытка ограничить полномочия Трампа по войне на Ближнем Востоке потерпела неудачу, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Резолюция о полномочиях Трампа на ведение войны была отклонена со счетом 214 против 213. Сейчас в Палате представителей США большинство составляют республиканцы. Это произошло уже на следующий день после того, как аналогичный законопроект был заблокирован в Сенате.

Это уже второй раз с начала конфликта Палата представителей отклонила законопроект, направленный на ограничение полномочий Трампа по ведению войны. Неудачная попытка Сената принять резолюцию в среду стала четвертой по счету в этой палате

 - говорится в сообщении Reuters.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить соглашение о прекращении огня, пока "не стало слишком поздно".

В то же время более 40 союзников США занимаются разработкой плана "Б" по Ормузскому проливу на случай обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

