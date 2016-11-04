Пакистан депортирует афганку с обложки National Geographic

Пакистанский суд признал Ш.Гулу виновной в том, что она проживала в стране по поддельным документам, и приговорил ее к 15 суткам заключения.

Адвокат Ш.Гулу заявил, что она скорее всего, будет депортирована в понедельник. По его словам, она также была оштрафована на 110 тыс. рупий (1,1 тыс. долларов).

Афганские власти заявили, что по возвращению на родину ее лично встретит президент страны Ашраф Гани.

Напомним, в пакистанском Пешаваре задержали афганскую женщину, фотография которой в 1985 году попала на обложку журнала National Geographic и стала самой известной за все время существования издания.