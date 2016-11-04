Пакистан депортує афганку з обкладинки National Geographic
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Пакистан депортує до Афганістану Шарбат Гулу, яка прославилася завдяки знімку на обкладинці журналу National Geographic в 1985 році, передає УНН з посиланням на ВВС.
Пакистанський суд визнав Ш.Гулу винною в тому, що вона проживала в країні за підробленими документами, і засудив її до 15 діб ув'язнення.
Адвокат Ш.Гулу заявив, що вона швидше за все, буде депортована в понеділок. За його словами, вона також була оштрафована на 110 тисяч рупій (1,1 тис. Доларів).
Афганська влада заявили, що по поверненню на батьківщину її особисто зустріне президент країни Ашраф Гані.
Нагадаємо, у пакистанському Пешаварі затримали афганську жінку, фотографія якої у 1985 році потрапила на обкладинку журналу National Geographic і стала найвідомішою за увесь час існування видання.