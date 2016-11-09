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15 марта, 19:03 • 112821 просмотра

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15 марта, 13:44 • 159779 просмотра

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Пакистан депортировал афганку с обложки National Geographic

Пакистан депортировал афганку с обложки National Geographic

Киев • УНН

 • 8681 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня утром пакистанское правительство депортировало в Афганистан Шарбат Гулу, героиню обложки журнала National Geographic. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Geo TV.

Как отмечают источники, Гула пересекла пограничный пункт Торхам сегодня утром, и была передана пакистанскими силовиками их афганским коллегам. Четырех детей Гулы уже депортировали на родину.

"Правительство Хайбер-Пахтунхва хотело оставить Шарбат Гулу на некоторое время в Пакистане и попыталось остановить ее депортацию, но Гула выразила свое желание вернуться в Афганистан", - говорится в сообщении.

Напомним, что пакистанский суд признал женщину виновной в том, что она проживала в стране по поддельным документам, и приговорил ее к 15 суткам заключения.

Как сообщал УНН, Пакистан депортирует в Афганистан Шарбат Гулу, которая прославилась благодаря снимку на обложке журнала NationalGeographic в 1985 году.

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