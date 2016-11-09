Пакистан депортировал афганку с обложки National Geographic

Как отмечают источники, Гула пересекла пограничный пункт Торхам сегодня утром, и была передана пакистанскими силовиками их афганским коллегам. Четырех детей Гулы уже депортировали на родину.

"Правительство Хайбер-Пахтунхва хотело оставить Шарбат Гулу на некоторое время в Пакистане и попыталось остановить ее депортацию, но Гула выразила свое желание вернуться в Афганистан", - говорится в сообщении.

Напомним, что пакистанский суд признал женщину виновной в том, что она проживала в стране по поддельным документам, и приговорил ее к 15 суткам заключения.

Как сообщал УНН, Пакистан депортирует в Афганистан Шарбат Гулу, которая прославилась благодаря снимку на обложке журнала NationalGeographic в 1985 году.