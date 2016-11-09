Пакистан депортував афганку з обкладинки National Geographic
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні вранці пакистанський уряд депортував до Афганістану Шарбат Гулу, героїню обкладинки журналу National Geographic. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Geo TV.
Як зазначають джерела, Гула перетнула прикордонний пункт Торхам сьогодні вранці, та була передана пакистанськими силовиками до їх афганських колег. Чотирьох дітей Гули вже депортували на батьківщину.
"Уряд Хайбер-Пахтунхва хотів залишити Шарбат Гулу на деякий час у Пакистані і спробував зупинити її депортацію, але Гула висловила своє бажання повернутися до Афганістану", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що пакистанський суд визнав жінку винною в тому, що вона проживала у країні за підробленими документами, і засудив її до 15 діб ув'язнення.
Як повідомляв УНН, Пакистан депортує до Афганістану Шарбат Гулу, яка прославилася завдяки знімку на обкладинці журналу NationalGeographic в 1985 році.