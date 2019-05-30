Падение Ми-8: расследование дела передали ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Расследование обстоятельств падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области передали Государственному бюро расследований. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
"Производство открыто Военной прокуратурой Ровенского гарнизона, а следователи Государственного бюро расследований будут расследовать (дело - ред.) - по статье 416 УК "Нарушение правил полетов", - отметили в пресс-службе.
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При этом в ведомстве добавили, что пока неизвестно, какие экспертизы будут проведены в ходе расследования.
Напомним, в ночь на 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.