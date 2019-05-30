Падение Ми-8: расследование дела передали ГБР

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 21102 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 43176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 61526 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76673 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119980 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110904 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Падение Ми-8: расследование дела передали ГБР

Падение Ми-8: расследование дела передали ГБР

Киев  •  УНН

 • 17834 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Расследование обстоятельств падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области передали Государственному бюро расследований. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

"Производство открыто Военной прокуратурой Ровенского гарнизона, а следователи Государственного бюро расследований будут расследовать (дело - ред.) - по статье 416 УК "Нарушение правил полетов", - отметили в пресс-службе.

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При этом в ведомстве добавили, что пока неизвестно, какие экспертизы будут проведены в ходе расследования.

Напомним, в ночь на 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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