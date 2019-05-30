Падіння Мі-8: розслідування справи передали ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Розслідування обставин падіння військового вертольота Мі-8 на Рівненщині передали Державному бюро розслідувань. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДБР.
"Провадження відкрито Військовою прокуратурою Рівненського гарнізону, а слідчі Державного бюро розслідувань будуть розслідувати (справу – ред.) – за статтею 416 ККУ "Порушення правил польотів", - зазначили в прес-службі.
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При цьому у відомстві додали, що наразі ще невідомо, які експертизи будуть проведені в ході розслідування.
Нагадаємо, у ніч на 30 травня на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8, загинули четверо людей, у тому числі командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.