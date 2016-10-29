Pabulum издаст книгу советов от Умберто Эко, Джорджа Оруэлла

"Сборник практических советов "Как писали классики", автором которой стал известный украинский литератор, критик и издатель Ростислав Семкив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в издании собраны секреты литературного творчества Джорджа Оруэлла, Агаты Кристи, Рея Брэдбери, Курта Воннегута, Милана Кундеры, Марио Варгаса Льосы и Умберто Эко.

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"Ростислав Семкив "расшифровывает", что именно имели в виду классики, говоря о писательском мастерстве, и объясняет, как это можно использовать на письме. Кроме того, в этой книге есть краткий анализ текстов каждого автора, который дает понять, насколько они сами придерживались своих советов", - рассказал соучредитель и директор издательства Pabulum Дмитрий Стретович.