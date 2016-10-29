Pabulum видасть книгу порад від Умберто Еко, Джорджа Орвелла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Нещодавно в Києві відкрили нове видавництво Pabulum, яке спеціалізуюється на нон-фікшн літературі і прагне популяризувати цей жанр в Україні, першу книгу видавництво презентує вже в листопаді, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Збірка практичних порад "Як писали класики“, автором якої став відомий український літератор, критик і видавець Ростислав Семків,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у виданні зібрані секрети літературної творчості Джорджа Орвелла, Агати Крісті, Рея Бредбері, Курта Воннеґута, Мілана Кундери, Маріо Варґаса Льйоси та Умберто Еко.
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“Ростислав Семків "розшифровує“, що саме мали на увазі класики, говорячи про письменницьку майстерність, і пояснює як це можна використовувати на письмі. Крім того, у цій книзі є короткий аналіз текстів кожного автора, який дає зрозуміти, наскільки вони самі дотримувалися своїх порад,” — розповів співзасновник і директор видавництва Pabulum Дмитро Стретович.