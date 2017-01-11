П.Порошенко с рабочим визитом посетит Николаевскую область
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 11 января. УНН. Завтра, 12 января, Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Николаевскую область. Об этом проинформировали в Николаевской ОГА, сообщает УНН.
Президент примет участие в открытии спортивного комплекса для СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва - ред.) по фехтованию в Николаеве. После этого в 16:30 П.Порошенко вручит ордера на квартиры участникам АТО.
Напомним, как сообщал УНН, в Одессу с рабочим визитом приедет П.Порошенко.