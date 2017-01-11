П.Порошенко з робочим візитом відвідає Миколаївську область
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Завтра, 12 січня, Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідає Миколаївську область. Про це проінформували у Миколаївській ОДА, повідомляє УНН.
Президент візьме участь у відкритті спортивного комплексу для СДЮШОР (спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - ред.) з фехтування у Миколаєві. Після цього о 16:30 П.Порошенко вручить ордери на квартири для учасників АТО.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, до Одеси із робочим візитом приїде П.Порошенко.