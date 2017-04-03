П.Порошенко посетит с официальным визитом Латвию и Данию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 4 и 5 апреля посетит с официальным визитом Латвию и Данию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
П.Порошенко 4 апреля посетит с официальным визитом Латвийскую Республику.
Во время визита запланированы встречи с президентом Латвийской Республики Р.Вейонисом, премьер-министром М.Кучинскисом, а также спикером Саэйма (парламента) И.Мурниеце.
П.Порошенко также посетит Национальный реабилитационный центр "Вайвари" в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие. Кроме того, запланировано подписание ряда двусторонних документов.
А 5 апреля Президент совершит официальный визит в Королевство Дания.
Предусматриваются встречи П.Порошенко с премьер-министром Королевства Дания Л.-Л.Расмуссеном и спикером Фолькетинга (парламента) Дании П.Кьерсгор.
Президент Украины также будет аудиенцию у Королевы Дании Маргрет II в.
Запланирована встреча Главы государства с руководством ведущих датских компаний.
Как сообщал УНН, П.Порошенко на этой неделе телефону пообщается с А.Меркель и Ф.Олландом.