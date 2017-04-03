П.Порошенко відвідає з офіційним візитом Латвію і Данію

П.Порошенко 4 квітня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

Під час візиту заплановані зустрічі з президентом Латвійської Республіки Р.Вейонісом, прем’єр-міністром М.Кучинскісом, а також спікером Саейма (парламенту) І.Мурнієце.

П.Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр “Вайварі” у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці. Крім того, заплановано підписання низки двосторонніх документів.

А 5 квітня Президент здійснить офіційний візит до Королівства Данія.

Передбачаються зустрічі П.Порошенка з прем’єр-міністром Королівства Данія Л.-Л.Расмуссеном та спікером Фолькетингу (парламенту) Данії П.К’єрсгор.

Президент України також матиме аудієнцію у Королеви Данії Маргрет ІІ.

Заплановано зустріч Глави держави з керівництвом провідних данських компаній.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко цього тижня телефоном поспілкується із А.Меркель та Ф.Олландом.