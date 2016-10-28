П.Порошенко: от налоговой теперь не надо ждать "маски-шоу"

"Очень важно, что на сегодняшний день мы взялись за реформирование налоговой системы... С чем раньше ассоциировалась налоговая администрация: с инструментом давления власти на предпринимателей. А сейчас районная налоговая инспекция превращается в консультативный орган. Что-то не знаешь - иди спроси, но маски-шоу от них уже не ждешь. Создается электронный кабинет налогоплательщика, чтобы не было контактов", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что в условиях, когда 5% ВВП государство тратит на безопасность, ключевыми направлениями развития должны стать борьба с бедностью и защита работающего человека.