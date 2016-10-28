П.Порошенко: от налоговой теперь не надо ждать "маски-шоу"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Налоговая инспекция превращается в консультативный орган и теперь не надо будет ждать от налоговой "маски-шоу". Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время официального представления новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, передает корреспондент УНН.
"Очень важно, что на сегодняшний день мы взялись за реформирование налоговой системы... С чем раньше ассоциировалась налоговая администрация: с инструментом давления власти на предпринимателей. А сейчас районная налоговая инспекция превращается в консультативный орган. Что-то не знаешь - иди спроси, но маски-шоу от них уже не ждешь. Создается электронный кабинет налогоплательщика, чтобы не было контактов", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко заявил, что в условиях, когда 5% ВВП государство тратит на безопасность, ключевыми направлениями развития должны стать борьба с бедностью и защита работающего человека.