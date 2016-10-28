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15 марта, 19:03 • 116349 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170213 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140210 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132485 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114037 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106189 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101962 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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П.Порошенко: от налоговой теперь не надо ждать "маски-шоу"

П.Порошенко: от налоговой теперь не надо ждать "маски-шоу"

Киев • УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Налоговая инспекция превращается в консультативный орган и теперь не надо будет ждать от налоговой "маски-шоу". Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время официального представления новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, передает корреспондент УНН.

"Очень важно, что на сегодняшний день мы взялись за реформирование налоговой системы... С чем раньше ассоциировалась налоговая администрация: с инструментом давления власти на предпринимателей. А сейчас районная налоговая инспекция превращается в консультативный орган. Что-то не знаешь - иди спроси, но маски-шоу от них уже не ждешь. Создается электронный кабинет налогоплательщика, чтобы не было контактов", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что в условиях, когда 5% ВВП государство тратит на безопасность, ключевыми направлениями развития должны стать борьба с бедностью и защита работающего человека.

 

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