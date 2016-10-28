П.Порошенко: від податкової тепер не треба чекати "маски-шоу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Податкова інспекція перетворюється на консультативний орган і тепер не треба буде чекати від податкової "маски-шоу". Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час офіційного представлення новопризначеного голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливо, що на сьогоднішній день ми взялися за реформування податкової системи… З чим раніше асоціювалася податкова адміністрація: з інструментом тиску влади на підприємців. А зараз районна податкова інспекція перетворюється на консультативний орган. Щось не знаєш - піди спитай, але маски-шоу від них уже не чекаєш. Створюється електронний кабінет платника податків, щоб не було контактів", - сказав він.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що в умовах, коли 5% ВВП держава витрачає на безпеку, ключовими напрямками розвитку мають стати боротьба з бідністю і захист працюючої людини.