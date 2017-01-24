П.Порошенко: Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2". Об этом Президент Украины заявил по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, передает УНН.
"Говоря поро сотрудничество в области энергетики мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту" Северный поток-2 ". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - сказал он.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с лидером шведской оппозиции недопущения реализации проекта Северный поток-2 .