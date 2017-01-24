П.Порошенко: Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2"

"Говоря поро сотрудничество в области энергетики мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту" Северный поток-2 ". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - сказал он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с лидером шведской оппозиции недопущения реализации проекта Северный поток-2 .