П.Порошенко: Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2". Про це Президент України заявив за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає УНН.
"Говорячи поро співпрацю в галузі енергетики ми розраховуємо на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2". Так звана комерційна привабливість цього проекту несе в собі низку політичних ризиків", - сказав він.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив із лідером шведської опозиції недопущення реалізації проекту Північний потік-2.