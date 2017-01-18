П.Порошенко в Давосе начал встречу с вице-президентом ЕК В.Домбровскисом

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе начал переговоры с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.