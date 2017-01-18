П.Порошенко у Давосі почав зустріч з віце-президентом ЄК В.Домбровскісом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі розпочав переговори з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом. Про це в Twitter написав прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент П.Порошенко проводить зустріч з Віце-Президентом Єврокомісії В.Домбровскісом", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня Президент Петро Порошенко також зустрінеться з колишнім президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.