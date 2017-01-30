П.Порошенко у А.Меркель будет добиваться заверений, что Украина не станет предметом глобального торга - Г.Перепелица

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель будет добиваться заверений, что Украина не станет предметом глобального торга. Такое мнение высказал в комментарии УНН политический эксперт Григорий Перепелица.

"Позиция госпожи Меркель не изменится. Поскольку, как мы увидели и по беженцам, и по тех новеллах, которые Трамп начинает вводить, то она их осуждает. Следовательно, есть надежда на то, что Меркель все-таки будет стоять до конца на тех позициях, которые она воплощает в отношении Украины. Это сохранение санкций, прежде всего, наказание России и, безусловно, проведение политических и экономических реформ в Украине. Это будет и обещание, и требование к Президенту Порошенко", — убежден эксперт.

Ведь отсутствие результатов таких реформ, по мнению Г.Перепелицы, тотальная коррупция подрывают доверие всего международного сообщества.

"И Меркель все труднее и труднее отстаивать позиции Украины", — сказал он.

Эксперт считает, что во время встречи П.Порошенко с А.Меркель также будет затронут вопрос соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима.

"Я думаю, что Порошенко будет добиваться заверений, что Украина не станет предметом глобального торга, который мы ожидаем, который состоится между Трампом и Путиным", — подчеркнул он.

На уточнение УНН о том, станут ли, учитывая нынешнюю позицию США, более жесткими требования к Украине со стороны ЕС, в частности Германии, в отношении проведения реформ, борьбы с коррупцией, Г.Перепелица сказал: "Они будут гораздо жестче. И Меркель будет на это реагировать. Потому что в этом смысле позиция и Трампа, как и до этого Обамы, они будут совпадать с требованиями Германии. Здесь они единодушны, что Украина — большая проблема сегодня для Европы и для Америки. Потому что существующий клептократический режим в Украине никаким образом не способствует укреплению Украины как государства и тем более как партнера запада. Потому что запад вложил большие деньги в Украину через помощь всякого рода, кредит МВФ, через ЕБРР. Запад все больше устает от этой власти в Украине. И поэтому требования однозначно будут жестче".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит с визитом Германию, где планируется его встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель.