П.Порошенко у А.Меркель добиватиметься запевнення, що Україна не стане предметом глобального торгу – Г.Перепелиця

КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель добиватиметься запевнення, що Україна не стане предметом глобального торгу. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Григорій Перепелиця.

“Позиція пані Меркель не зміниться. Оскільки, як ми побачили і по біженцях, і по тих новелах, які Трамп починає запроваджувати, то вона їх засуджує. Отже, є надія на те, що Меркель все-таки буде стояти до кінця на тих позиціях, які вона втілює стосовно України. Це збереження санкцій, насамперед, покарання Росії і, безумовно, проведення політичних й економічних реформ в Україні. Це буде і обіцянка, і вимога до Президента Порошенка”, — переконаний експерт.

Адже відсутність результатів таких реформ, на думку Г.Перепелиці, тотальна корупція підривають довіру всього міжнародного співтовариства.

“І Меркель все тяжче і тяжче відстоювати позиції України”, — сказав він.

Експерт вважає, що під час зустрічі П.Порошенка з А.Меркель також буде порушено питання угоди про асоціацію з ЄС, безвізового режиму.

“Я думаю, що Порошенко також буде добиватися запевнення, що Україна, що Україна не стане предметом глобального торгу, який ми очікуємо, що він відбудеться між Трампом і Путіним”, — наголосив він.

На уточнення УНН про те, чи стануть, зважаючи на нинішню позицію США, більш жорсткими вимоги до України з боку ЄС, зокрема Німеччини, стосовно проведення реформ, боротьби з корупцією тощо, Г.Перепелиця сказав: “Вони будуть набагато жорсткішими. І Меркель буде на це реагувати. Тому що в цьому сенсі позиція і Трампа, як і до цього Обами, вони будуть збігатися з вимогами Німеччини. Тут вони одностайні, що Україна — велика проблема сьогодні для Європи і для Америки. Тому що існуючий клептократичний режим в Україні ніяким чином не сприяє зміцненню України як держави і тим більше як партнера заходу. Тому що захід вклав великі гроші в Україні через допомогу всілякого роду, позику МВФ, через ЄБРР. Захід все більше втомлюється від цієї влади в Україні. І тому вимоги однозначно будуть жорсткішими”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сьогодні здійснить візит до Німеччини, де планується його зустріч з федеральним канцлером Ангелою Меркель.