П.Порошенко сегодня поедет в Германию для встречи с А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня осуществит визит в Германию, где планируется его встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"30 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры Главы Украинского государства с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
Как ожидается, П.Порошенко также проведет встречи с президентом бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.