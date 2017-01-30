П.Порошенко сегодня поедет в Германию для встречи с А.Меркель

"30 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры Главы Украинского государства с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Как ожидается, П.Порошенко также проведет встречи с президентом бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.