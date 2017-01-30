П.Порошенко сьогодні поїде до Німеччини для зустрічі з А.Меркель

"30 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить візит до Федеративної Республіки Німеччина. Плануються переговори Глави Української держави з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться у повідомленні.

Як очікується, П.Порошенко також проведе зустрічі з президентом бундестагу Норбертом Ламмертом, віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем та представниками німецьких ділових кіл.