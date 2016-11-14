П.Порошенко: Швеция помогает Украине с энергетическими реформами

ukru
15 марта, 19:03 • 110243 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152663 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129023 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122183 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107945 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99194 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128488 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129279 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127539 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 51830 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 73660 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 59209 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 31247 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 42948 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128493 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128229 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264667 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293896 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 1905 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106884 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129280 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112881 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130064 просмотра
Актуальное
П.Порошенко: Швеция помогает Украине с энергетическими реформами

П.Порошенко: Швеция помогает Украине с энергетическими реформами

Киев • УНН

 • 5104 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко поблагодарил правительство Швеции за помощь в реализации реформ в Украине, особенно в секторе энергетики и внедрения энергосберегающих технологий. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Украиной и Швецией находятся на самом высоком уровне и отметил интенсивный и эффективный характер контактов и взаимодействие между руководством Украины и Швеции и парламентариями обеих стран. "Президент поблагодарил правительство Швеции за значительную помощь в реализации реформ в Украине, особо подчеркнул роль этой страны в реформировании сектора энергетики и внедрения энергосберегающих технологий, поддержке в проведении антикоррупционных реформ, децентрализации и других сферах", - говорится в сообщении.

"Швеция является нашим надежным партнером и другом", - сказал П.Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Швеция демонстрирует такую ​​позицию не только на двустороннем уровне, но и поддерживает Украину во многих международных организациях, в частности в Совете ЕС, Европарламенте.

П.Порошенко также отметил важную роль шведских депутатов в различных международных парламентских объединениях, в частности в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других организациях.

Президент поблагодарил шведских партнеров и премьер-министра Швеции за сильную поддержку Украины Швецией и шведским правительством. "Я абсолютно убежден, что мой визит продемонстрирует результаты нашего партнерства и позволит достичь новых договоренностей в сферах дипломатического, политического, экономического и культурного сотрудничества", - подчеркнул Глава государства.

Премьер-министр Швеции при этом подчеркнул, что его страна признает и приветствует реформы, которые уже были сделаны. "За эти два года Вы сделали больше, чем за два десятилетия с начала независимости Украины. Но мы также не должны забывать, что еще много важных реформ надо внедрить", - сказал С.Левен.

Он также подчеркнул, что "в эти тяжелые времена испытаний Швеция стоит бок о бок с Украиной". "Сегодня мы обсудили пути дальнейшей поддержки Украины в ее реформах: борьбе с коррупцией, укреплении верховенства права, децентрализации, а также реформе энергосбережения", - сказал глава шведского правительства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы