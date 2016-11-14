П.Порошенко: Швеция помогает Украине с энергетическими реформами

Глава государства подчеркнул, что отношения между Украиной и Швецией находятся на самом высоком уровне и отметил интенсивный и эффективный характер контактов и взаимодействие между руководством Украины и Швеции и парламентариями обеих стран. "Президент поблагодарил правительство Швеции за значительную помощь в реализации реформ в Украине, особо подчеркнул роль этой страны в реформировании сектора энергетики и внедрения энергосберегающих технологий, поддержке в проведении антикоррупционных реформ, децентрализации и других сферах", - говорится в сообщении.

"Швеция является нашим надежным партнером и другом", - сказал П.Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Швеция демонстрирует такую ​​позицию не только на двустороннем уровне, но и поддерживает Украину во многих международных организациях, в частности в Совете ЕС, Европарламенте.

П.Порошенко также отметил важную роль шведских депутатов в различных международных парламентских объединениях, в частности в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других организациях.

Президент поблагодарил шведских партнеров и премьер-министра Швеции за сильную поддержку Украины Швецией и шведским правительством. "Я абсолютно убежден, что мой визит продемонстрирует результаты нашего партнерства и позволит достичь новых договоренностей в сферах дипломатического, политического, экономического и культурного сотрудничества", - подчеркнул Глава государства.

Премьер-министр Швеции при этом подчеркнул, что его страна признает и приветствует реформы, которые уже были сделаны. "За эти два года Вы сделали больше, чем за два десятилетия с начала независимости Украины. Но мы также не должны забывать, что еще много важных реформ надо внедрить", - сказал С.Левен.

Он также подчеркнул, что "в эти тяжелые времена испытаний Швеция стоит бок о бок с Украиной". "Сегодня мы обсудили пути дальнейшей поддержки Украины в ее реформах: борьбе с коррупцией, укреплении верховенства права, децентрализации, а также реформе энергосбережения", - сказал глава шведского правительства.