П.Порошенко: Швеція допомагає Україні з енергетичними реформами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко подякував уряду Швеції за допомогу в реалізації реформ в Україні, особливо у секторі енергетики та впровадження енергозберігаючих технологій. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави наголосив, що відносини між Україною та Швецією перебувають на найвищому рівні та відзначив інтенсивний та ефективний характер контактів та взаємодії між керівництвом України та Швеції і парламентарями обох країн. "Президент подякував уряду Швеції за значну допомогу в реалізації реформ в Україні, особливо підкреслив роль цієї країни в реформуванні сектору енергетики та впровадження енергозберігаючих технологій, підтримці в проведенні антикорупційних реформ, децентралізації та інших сферах", - йдеться у повідомленні.
“Швеція є нашим надійним партнером і другом”, - сказав П.Порошенко.
Глава Української держави підкреслив, що Швеція демонструє таку позицію не лише на двосторонньому рівні, а й підтримує Україну в багатьох міжнародних організаціях, зокрема в Раді ЄС, Європарламенті.
П.Порошенко також наголосив на важливій ролі шведських депутатів в різних міжнародних парламентських об’єднаннях, зокрема в ПАРЄ, ПА ОБСЄ та в інших організаціях.
Президент подякував шведським партнерам та прем’єр-міністру Швеції за сильну підтримку України Швецією та шведським урядом. “Я абсолютно переконаний, що мій візит продемонструє результати нашого партнерства та дозволить досягти нових домовленостей у сферах дипломатичної, політичної, економічної та культурної співпраці”, - підкреслив Глава держави.
Прем’єр-міністр Швеції при цьому наголосив, що його країна визнає та вітає реформи, які вже були зроблені. "За ці два роки Ви зробили більше, ніж за два десятиліття з початку незалежності України. Але ми також не повинні забувати, що ще багато важливих реформ треба впровадити“, - сказав С.Льовен.
Він також підкреслив, що “в ці важкі часи випробувань Швеція стоїть пліч-о-пліч з Україною”. “Сьогодні ми обговорили шляхи подальшої підтримки України в її реформах: боротьбі з корупцією, укріпленні верховенства права, децентралізації, а також реформі енергозбереження”, - сказав голова шведського уряду.