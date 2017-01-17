П.Порошенко рассказал, когда ожидает решение об очередном транше МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что решение совета директоров Международного валютного фонда о выделении очередного транша МВФ для Украины будет "через очень мало дней или недель". Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.
"Украина выполнила в 2016 году все из меморандума. Мы выполнили последнее требование относительно стабилизации банковской системы. Мы национализировали крупнейший банк - ПриватБанк, где была опасность неплатежеспособности. Мы решили этот вопрос. И я уверен, что через очень мало дней или недель должно быть заседание совета директоров МВФ и мы будем иметь это... Эффективное сотрудничество с МВФ - не только деньги, а что важно, сигнал инвесторам: приходите в Украину", - отметил П.Порошенко.
Ранее представитель фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша.