П.Порошенко розповів, коли очікує рішення про черговий транш МВФ

"Україна виконала у 2016 році усе з меморандуму. Ми виконали останню вимогу щодо стабілізації банківської системи. Ми націоналізували найбільший банк - ПриватБанк, що був у небезпеці неплатоспроможності. Ми вирішили це питання. І я впевнений, що за дуже мало днів або тижнів має бути засідання ради директорів МВФ і ми будемо мати це... Ефективна співпраця з МВФ - не лише гроші, а що важливо, сигнал інвесторам: приходьте до України", - зауважив П.Порошенко.

Раніше представник фонду Джеррі Райс повідомив, що МВФ розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу.