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П.Порошенко розповів, коли очікує рішення про черговий транш МВФ

П.Порошенко розповів, коли очікує рішення про черговий транш МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення чергового траншу МВФ для України буде "за дуже мало днів або тижнів". Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg під час візиту до Давоса, передає УНН.

"Україна виконала у 2016 році усе з меморандуму. Ми виконали останню вимогу щодо стабілізації банківської системи. Ми націоналізували найбільший банк - ПриватБанк, що був у небезпеці неплатоспроможності. Ми вирішили це питання. І я впевнений, що за дуже мало днів або тижнів має бути засідання ради директорів МВФ і ми будемо мати це... Ефективна співпраця з МВФ - не лише гроші, а що важливо, сигнал інвесторам: приходьте до України", - зауважив П.Порошенко.

Раніше представник фонду Джеррі Райс повідомив, що МВФ розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу.

Українські Національні Новини

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