П.Порошенко принял верительные грамоты у послов Ирака и Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Ирака и Азербайджана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов Республики Ирак г Бакир Ахмед Азиза Аль-Джафа, Азербайджанской Республики господина Азера Худаяр оглу Худиев", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Республики Польша Яна Пекло.