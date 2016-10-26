П.Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Іраку та Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Іраку та Азербайджану, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Республіки Ірак пана Бакір Ахмед Азіза Аль-Джафа, Азербайджанської Республіки пана Азера Худаяр оглу Худієва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від посла Республіки Польща Яна Пєкло.