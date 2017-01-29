П.Порошенко сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией РФ на Донбассе

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КИЕВ. 29 января. УНН. Россия до сих пор не может смириться с существованием независимой Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в обращении ко Дню памяти Героев Крут, передает УНН со ссылкой на АП.

"Сейчас, как и почти 100 лет назад, страна, которая бредит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашей стране ", - заявил П.Порошенко.

При этом, по его словам, уже стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешний украинско-российской войне.

"Отдельно хочу обратиться сегодня к нашим воинам, которые в составе Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции отстаивают наше право творить собственное государство. Примите искреннюю благодарность украинского народа за ваш честный и героический ежедневный труд. Мы  обязательно победим! ", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент напомнил, что 29 января украинцы чтят подвиг молодых украинцев - старшин и юнкеров Первой Киевской юношеской школы им. Б.Хмельницкого, бойцов Вспомогательного студенческого куреня Сечевых стрельцов - студентов киевских вузов и гимназистов старших классов.

"29 января 1918 года, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, они на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды.

Героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории - прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа ", - отметил Президент.

По его словам именно подвиг крутян дал возможность организованно эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска, а правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут .

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