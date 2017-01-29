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П.Порошенко порівняв трагедію під Крутами з нинішньою агресією РФ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Росія досі не може змиритися з існуванням незалежної України. Про це Президент україни Петро Порошенко заявив у зверненні до Дня пам'яті Героїв Крут, передає УНН з посиланням на АП.

"Нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі",- заявив П.Порошенко.

При цьому, за його словами, вже стало традицією у День пам'яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави уже в нинішній українсько-російській війні.

"Окремо хочу звернутися сьогодні до наших воїнів, які у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної поліції відстоюють наше право творити власну державу. Прийміть щиру вдячність Українського народу за вашу чесну й героїчну щоденну працю. Ми обов’язково переможемо!",- підкреслив П.Порошенко.

Президент нагадав, що 29 січня українці вшановують подвиг молодих українців - старшин та юнкерів Першої Київської юнацької школи ім. Б.Хмельницького, бійців Помічного студентського куреня Січових стрільців - студентів київських вищих навчальних закладів та гімназистів старших класів.

"29 січня 1918 року, невдовзі після проголошення незалежності Української Народної Республіки, вони на кілька днів зупинили просування на Київ московсько-більшовицької орди.

Героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на скрижалі національної історії - передусім як приклад волелюбності та незламності українського народу",- зазначив Президент.

За його словами саме подвиг Крутян дав змогу  організовано евакуювати зі столиці центральні органи влади та відвести війська, а уряд молодої української держави отримав змогу підписати мирний договір з Німеччиною, що означало міжнародне визнання УНР і автоматично робило більшовиків окупантами території суверенної держави.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко візьме участь в урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятногоХреста Героям Крут.

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