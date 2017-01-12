П.Порошенко: только 17% жителей Одесской области получают субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Субсидии в Одесской области получают лишь 17% граждан. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Вы знаете, какой средний уровень субсидий, оформленных в среднем по Украине? 55% людей по Украине оформили себе субсидии", - сказал П.Порошенко.
Он отметил, что в Одесской области субсидии получат только 17% граждан.
"Имеют право 55%, а оформлено 17%, у нас в Одесской области люди живут не богаче. Это и есть показатель, чем должна заниматься власть", - сказал Президент.
Он поручил новому руководителю Одесской области организовать работу по оформлению субсидий.